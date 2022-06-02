Кирилл Елатонцев и Данил Шеянов стали игроками основного состава «Локомотива-Кубань»

Центровой Кирилл Елатонцев (19 лет, 207 см) и форвард Данил Шеянов (18, 205) официально перешли в основной состав ива-Кубань», сообщается в Telegram-канале краснодарского клуба.

Елатонцев, который выступает в системе «Локо» с 2017 года, в прошлом сезоне был признан MVP Единой молодежной лиги. В сезоне Лиги ВТБ-2021/22 он провел 8 матчей, набирая в среднем 0,9 очка и 0,9 подбора.

Шеянов присоединился к «Локо» в 2018 году, а в сезоне-2020/21 в возрасте 17 лет дебютировал за основную команду. В сезоне Лиги ВТБ-2021/22 он провел один матч, набрав 2 очка, 4 подбора и 2 передачи.

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