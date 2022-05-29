Adidas собирается прекратить сотрудничество с российскими клубами

Adidas находится на стадии прекращения сотрудничества с российскими клубами со следующего сезона, сообщает Metaratings.ru.

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви является официальным партнером клубов лиги ВТБ «Зенит», и .

Работа магазинов Adidas в России была временно приостановлена в связи с ситуацией на Украине. Ранее появилась информация, что компания решила проблемы с логистикой и может в ближайшее время вернуться в страну.

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