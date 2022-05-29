Adidas собирается прекратить сотрудничество с российскими клубами

Теги Локомотив-Кубань Зенит adidas Нижний Новгород Единая лига ВТБ игровая форма экипировка Баскетбол

Adidas находится на стадии прекращения сотрудничества с российскими клубами со следующего сезона, сообщает Metaratings.ru.

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви является официальным партнером клубов Единой лиги ВТБ «Зенит», «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород».

Работа магазинов Adidas в России была временно приостановлена в связи с ситуацией на Украине. Ранее появилась информация, что компания решила проблемы с логистикой и может в ближайшее время вернуться в страну.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ

Я комментировал лучший матч в истории Лиги ВТБ, которую однозначно стоит смотреть 🔥

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные