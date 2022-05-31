Главный тренер сборной России U20: «В составе «Локо» очень много талантливых ребят. Они сделали огромный шаг вперед»

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань», старший тренер сборной России U20 Роман Семернинов приехал на фестиваль «Минибаскет» и поделился впечатлениями от завершения сезона в лиге ВТБ.

Семернинов отметил наличие в составе большого количества перспективных российских игроков.

«Мы еще не смогли отойти после обидного поражения от УНИКСа. Нас невероятно поддерживали трибуны, за что им большое спасибо. Эмоций очень много. Единственное хорошее ощущение – это ощущение перспективы, у нас очень много талантливых ребят. Они сделали огромный шаг вперед, получили огромный опыт игр плей-офф. Мы – единственная команда, которая никого не купила и играла своими воспитанниками. Как ни парадоксально, 5 лет назад они работали как раз с Джорджем Варагичем, ныне ассистентом тренера в УНИКСе, и мной. Мы стояли у истоков развития этих детей, а сейчас они превращаются в звезд», – рассказал Семернинов.

Главный тренер молодежной сборной посетил детский фестиваль «Минибаскет», первая смена которого сейчас проходит под Анапов. Всего запланировано четыре смены в поселке Витязево и селе Сукко с 24 мая по 24 июня.

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