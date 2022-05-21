Амаре Стаудемайр: «Тайлеру Хирро нравятся развлечения. Ему не хватает фокуса на баскетболе»

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Бывший игрок НБА, ассистент «Нетс» Амаре Стаудемайр раскритиковал защитника «Майами» Тайлера Хирро.

Хирро признан лучшим запасным сезона-21/22, но в плей-офф его показатели существенно снизились (13,9 очка, 4,3 подбора и 2,9 передачи в среднем за игру)

«Где его фокус, где концентрация? Ему нравится ходить в темных очках. Нравится выступать на пресс-конференциях. Нравится вести свою шоу. Тайлеру Хирро нравятся развлечения. Ему не хватает фокуса на баскетболе.

Хирро здорово проявил себя в «пузыре». Но после этого... Возникает только вопрос: «А где Хирро?», – заявил Амаре.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

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