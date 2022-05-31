«Селтикс» намерены сохранить Эла Хорфорда на следующий сезон

«Селтикс» хотят сохранить в составе центрового на следующий сезон.

Сезон-2022/23 станет последним в контракте Хорфорда, изначально он был гарантирован только на 14,5 миллиона долларов. Соглашение прописано таким образом, что благодаря выходу в финал 35-летний «большой» имеет 19,5 миллиона гарантированных денег. В случае завоевания титула контракт становится полностью гарантированным – 26,5 миллиона.

По информации Mass Live, «Бостон» хочет сделать контракт полностью гарантированным независимо от исхода финальной серии с «Голден Стэйт».

В нынешнем сезоне Хорфорд набирает 10,2 очка, 7,7 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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