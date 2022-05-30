Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» встретится с «Динамо Сассари» во 2-м матче серии

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В понедельник, 30 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф итальянской Серии А «Милан» дома сыграет с «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

AX Армани Эксчейндж Милан – Динамо Сассари
Дата проведения
30 мая, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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