Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» встретится с «Динамо Сассари» во 2-м матче серии

В понедельник, 30 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф итальянской Серии А дома сыграет с .

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

«Милан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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