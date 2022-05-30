Маркус Смарт и Роберт Уильямс сыграют в 7-м матче с «Хит» без ограничений

Ключевые игроки «Бостона» Маркус Смарт и Роберт Уильямс примут участие в седьмом матче финала Восточной конференции против «Майами» (3-3), который пройдет сегодня ночью.
Главный тренер команды сообщил, что баскетболисты выйдут на площадку в стартовом составе и будут доступны без ограничений по времени.
Смарт восстанавливался после растяжения связок правого голеностопного сустава, из-за которого пропустил четвертый матч серии.
Уильямс испытывал боли в левом колене. Из-за этой травмы он также оставался вне игры в нескольких матчах по ходу нынешнего плей-офф.
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