Маркус Смарт и Роберт Уильямс сыграют в 7-м матче с «Хит» без ограничений

Ключевые игроки и примут участие в седьмом матче финала Восточной конференции против «Майами» (3-3), который пройдет сегодня ночью.

Главный тренер команды сообщил, что баскетболисты выйдут на площадку в стартовом составе и будут доступны без ограничений по времени.

Смарт восстанавливался после растяжения связок правого голеностопного сустава, из-за которого пропустил четвертый матч серии.

Уильямс испытывал боли в левом колене. Из-за этой травмы он также оставался вне игры в нескольких матчах по ходу нынешнего плей-офф.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока