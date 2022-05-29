Тео Пинсон: «В третьем матче надел белую футболку специально, в других матчах – не специально»

Защитник «Далласа» прокомментировал три штрафа, которые команда получила за поведение скамейки запасных во время серий плей-офф с и «Финиксом», а также инцидент, когда Стефен Карри совершил потерю, приняв стоявшего рядом со скамейкой Пинсона с игроком «Уорриорз» из-за белой футболки.

«Знаете, что самое смешное? Они не жаловались, пока мы проигрывали. Когда мы начали выигрывать, они сразу заговорили: «О, они стоят рядом с площадкой, они действуют нам на нервы». Я тоже злился бы, если бы проиграл 40 очков.

В третьем матче я надел белую футболку специально, в других матчах – не специально. Я позвонил Тиму Хардуэю и сказал: «Надеюсь, ты сегодня будешь в белой футболке». «Уорриорз» были в белом, и мы были в белом. Это был единственный матч, когда мы это спланировали. Да бросьте, с каких пор это стало проблемой?» – сказал Пинсон.

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