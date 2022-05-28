Сертач Шанлы выписан из больницы, но рискует пропустить остаток серии с «Гран-Канарией»

Центровой «Барселоны» Сертач Шанлы вынужден был досрочно завершить первый матч серии 1/4 финала плей-офф АСВ с «Гран-Канарией» (93:81, 1-0) в пятницу.

Во второй четверти Шанлы получил удар по голове и покинул площадку только с посторонней помощью. В качестве меры предосторожности турка отправили в больницу.

Шанлы был выписан из больницы в субботу. Центровой точно не сыграет во второй встрече противостояния в воскресенье и рискует пропустить остаток четвертьфинала плей-офф.

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»