«Олимпиакос» близок к продлению контракта с Мустафой Фаллем

согласовал продление контракта с центровым (29 лет, 218 см).

Ожидается, что стороны заключат соглашение до 2025 года, в котором будет прописаны опции выхода на случай предложения из НБА.

Фалль перешел в греческий клуб летом 2021 года, подписав 2-летний контракт.

В 23 матчах француз набирает 8,0 очка, 4,9 подбора и 1,0 блок-шота, реализуя 66,1% 2-очковых.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн