«Майами» – 3-й победитель конференции в 21 веке без игроков в символических сборных

Игроки не попали ни в одну из трех символических сборных НБА в нынешнем сезоне. При этом «Хит» стали победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата (53-29).

Это лишь третья команда в 21 веке, которая одновременно выполнила оба данных условия.

с во главе добилась такого результата в 2015 году. Специалист был признан лучшим тренером сезона.

под руководством сделал то же самое в 2012 году. Тибодо финишировал вторым в голосовании за лучшего тренера.

Нынешний главный тренер «Майами» стал третьим в гонке за лучшего специалиста этого сезона, получив первое место лишь от 1 из 100 журналистов.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев