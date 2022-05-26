«Майами» – 3-й победитель конференции в 21 веке без игроков в символических сборных

Игроки «Майами» не попали ни в одну из трех символических сборных НБА в нынешнем сезоне. При этом «Хит» стали победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата (53-29).
Это лишь третья команда в 21 веке, которая одновременно выполнила оба данных условия.
«Атланта» с Майком Буденхольцером во главе добилась такого результата в 2015 году. Специалист был признан лучшим тренером сезона.
«Чикаго» под руководством Тома Тибодо сделал то же самое в 2012 году. Тибодо финишировал вторым в голосовании за лучшего тренера.
Нынешний главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра стал третьим в гонке за лучшего специалиста этого сезона, получив первое место лишь от 1 из 100 журналистов.
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев