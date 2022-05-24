«Монако» договорился о контракте с Джоном Брауном

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«Монако» договорился о подписании 1-летнего контракта с легким форвардом Джоном Брауном (30 лет, 203 см).

Браун начинал сезон в УНИКСе и был одним из лидеров команды, но по ходу чемпионата покинул Казань. С апреля американец играл за «Брешию» в Серии А.

В 7 матчах итальянской лиги Браун набирал 9,3 очка, 5,6 подбора и 2,1 перехвата в среднем за игру.

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