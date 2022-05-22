Гиоргос Принтезис завершил карьеру в Евролиге, эмоционально попрощавшись с болельщиками

Форвард провел свой последний матч в .

37-летний игрок является двукратным победителем этого турнира (2012, 2013) в составе греческой команды.

В большом перерыве матча за третье место «Финала четырех»-2022 против «Барселоны» (74:84) Принтезис эмоционально попрощался с болельщиками.

«Я очень их люблю. Я вас всех очень люблю», – сказал Принтезис.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел