Скотти Уилбекин: «Как это возможно, что я люблю Израиль больше, чем местные болельщики?»

Разыгрывающий после победы над тель-авивским в 1/4 финала плей-офф чемпионата Израиля раскритиковал израильских болельщиков.

«Я думаю, что болельщики «Хапоэля» не любят Израиль, иначе они бы не пели песни о Холокосте. Как это возможно, что я люблю их страну больше, чем они?

Я играл в Греции, и это и близко не было похоже на то, что я видел вчера. Я просто этого не понимаю, я бы никогда не назвал израильтянина нацистом. Этого делать нельзя. Я понимаю ненависть между клубами, но я не понимаю все это», – сказал Уилбекин в Twitch.

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