Скотти Уилбекин – о жизни в Израиле: «Чувствую себя здесь в большей безопасности, чем в Америке»

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Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Скотти Уилбекин, несмотря на регулярные теракты в Израиле, не сожалеет о решении выступать и жить в Тель-Авиве.

«Честно говоря, я считаю, что это одна из самых безопасных стран.

Угрозы существуют. Для такой маленькой нации она просто окружена угрозами, но что касается ощущения безопасности, большую часть времени я чувствую себя здесь в большей безопасности, чем в Америке», – признался Уилбекин.

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