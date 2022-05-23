Лука Дончич исполнил танец шимми после «баззера»

Разыгрывающий «Мэверикс» продемонстрировал танцевальные способности во время третьего матча финала Западной конференции против «Уорриорз» (100:109, 0-3).

Дончичу удалось попадание под сирену на исходе первой четверти. После этого словенец исполнил шимми.

В активе Луки 40 очков, 11 подборов и 3 передачи.

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