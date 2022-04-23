Шакил О’Нил: «После 18 лет все сыновья должны уйти, а дочери могут остаться, я оплачу все их расходы»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил рассказал о своих отношениях с детьми.

«Мои девочки нравятся мне немного больше. Ты ведь мужчина, поэтому должен защищать, обеспечивать и любить свою женщину. Я больше им доверяю, потому что они более чувствительны, заботливы и рассудительны. Вы ведь знаете, какие мальчики. Я даю им что-то, а а их уже нет.

На полном серьезе говорю своим сыновьям: «Когда вам исполнится 18, вы все должны уйти. Девочки могут оставаться столько, сколько захотят. Не торопитесь, идите в колледж, получите степень магистра, получите докторскую степень. Я заплачу за все это», – заявил О’Нил.

Легендарный баскетболист имеет шестерых детей – троих сыновей и троих дочерей.

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