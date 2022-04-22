Шакил О’Нил пригрозил Кенни Смиту за шутки над собой

Член Зала славы, ныне телеведущий ’Нил опоздал в студию на очередной эфир TNT, застряв в пробках.

Коллега О’Нила Чарльз Баркли назвал Шака «дурачком» из-за того, что тот не рассчитал время приезда с учетом трафика. Еще один экс-игрок и телеведущий также посмеялся над 4-кратным чемпионом в связи с опозданием.

«Первое, мы начинаем в 6:30, я был на месте в 6:29, так что по факту я не опоздал. Второе, если ты, Кенни, пытаешься быть веселым, я покажу тебе, что такое веселье. Я поколочу тебя», – заявил Шак.

«Эй, я Пэт Райли. Ты не можешь тронуть Пэта Райли», – ответил Смит.

Смит также организовал розыгрыш О’Нила. Он приготовил для Шака смузи, намешав множество необычных ингредиентов.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?