Шакил О’Нил пригрозил Кенни Смиту за шутки над собой

Член Зала славы, ныне телеведущий Шакил О’Нил опоздал в студию на очередной эфир TNT, застряв в пробках.
Коллега О’Нила Чарльз Баркли назвал Шака «дурачком» из-за того, что тот не рассчитал время приезда с учетом трафика. Еще один экс-игрок НБА и телеведущий Кенни Смит также посмеялся над 4-кратным чемпионом в связи с опозданием.
«Первое, мы начинаем в 6:30, я был на месте в 6:29, так что по факту я не опоздал. Второе, если ты, Кенни, пытаешься быть веселым, я покажу тебе, что такое веселье. Я поколочу тебя», – заявил Шак.
«Эй, я Пэт Райли. Ты не можешь тронуть Пэта Райли», – ответил Смит.
Смит также организовал розыгрыш О’Нила. Он приготовил для Шака смузи, намешав множество необычных ингредиентов.
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?
«This means war» 🤣@TheJetOnTNT pranked @SHAQ with a «special» protein shake pic.twitter.com/Y9ibCn5Mnl— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 22, 2022