Шакил О’Нил пригрозил Кенни Смиту за шутки над собой

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Член Зала славы, ныне телеведущий Шакил О’Нил опоздал в студию на очередной эфир TNT, застряв в пробках.

Коллега О’Нила Чарльз Баркли назвал Шака «дурачком» из-за того, что тот не рассчитал время приезда с учетом трафика. Еще один экс-игрок НБА и телеведущий Кенни Смит также посмеялся над 4-кратным чемпионом в связи с опозданием.

«Первое, мы начинаем в 6:30, я был на месте в 6:29, так что по факту я не опоздал. Второе, если ты, Кенни, пытаешься быть веселым, я покажу тебе, что такое веселье. Я поколочу тебя», – заявил Шак.

«Эй, я Пэт Райли. Ты не можешь тронуть Пэта Райли», – ответил Смит.

Смит также организовал розыгрыш О’Нила. Он приготовил для Шака смузи, намешав множество необычных ингредиентов. 

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