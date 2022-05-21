Василие Мицич: «У меня двухлетний контракт, но готов рискнуть и уехать в НБА»

Разыгрывающий оценил возможность перехода в клуб НБА после окончания нынешнего сезона.

«Что бы ни случилось, я нахожусь в ситуации, когда у меня есть еще два года контракта. Конечно, мне нравится рассматривать всевозможные вызовы. Если выпадет такая возможность, я буду готов рискнуть», – сказал Мицич.

28-летний серб был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех» Евролиги-2020/21. В нынешнем сезоне он вошел в символическую пятерку турнира.

Права на Мицича в принадлежат «Оклахоме».

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