«Жальгирис» не станет чемпионом Литвы впервые за 12 лет, проиграв «Литкабелису» в 1/2 финала

выбыл из борьбы за титул чемпиона Литвы, проиграв «Литкабелису» в серии 1/2 финала со счетом 1-3.

Легендарный клуб из Каунаса неизменно выигрывал чемпионат в последних 11 сезонах, начиная с 2011 года. Всего на счету «Жальгириса» 22 чемпионских титула с момента основания литовской лиги в 1993 году.

«Литкабелис» вышел в финальную серию чемпионата во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в сезоне-2016/17.

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