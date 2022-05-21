Бранко Максимович: «Пришло время нашей молодежи показать свою состоятельность»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович рассказал, за счет чего команда рассчитывает взять реванш у во втором матче серии Единой лиги ВТБ за 3-е место.

«Нужно стать лучшей версией себя, быть более сконцентрированными. Пришло время нашей молодежи показать свою состоятельность. Мы ждем от них именно этого, а не промахов, когда нет давления от соперника.

Чтобы побеждать – нужно быть лучше. Лучше во всем», – заявил Максимович.

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