Бранко Максимович: «Пришло время нашей молодежи показать свою состоятельность»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович рассказал, за счет чего команда рассчитывает взять реванш у УНИКСа во втором матче серии Единой лиги ВТБ за 3-е место.
«Нужно стать лучшей версией себя, быть более сконцентрированными. Пришло время нашей молодежи показать свою состоятельность. Мы ждем от них именно этого, а не промахов, когда нет давления от соперника.
Чтобы побеждать – нужно быть лучше. Лучше во всем», – заявил Максимович.
Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее