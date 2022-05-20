«Нью-Йорк» проявляет интерес к Малкольму Брогдону

По словам инсайдера The New York Post Марка Бермана, «Никс» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Индианы» Малкольма Брогдона.
Перед дедлайном обменов «Пэйсерс» заполучили молодого разыгрывающего Тайриза Халибертона, что сделало Брогдона доступным для обмена.
«Приобретение Халибертона заставило «Пэйсерс» задуматься о будущем своего действующего разыгрывающего Малкольма Брогдона, в котором заинтересованы «Никс», поскольку он лучше и крупнее будущего свободного агента Джейлена Брансона. Рост Брогдона 196 сантиметров, но у него тяжелый контракт», – пишет Берман.