«Нью-Йорк» проявляет интерес к Малкольму Брогдону

По словам инсайдера The New York Post Марка Бермана, «Никс» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Индианы» .

Перед дедлайном обменов «Пэйсерс» заполучили молодого разыгрывающего Тайриза Халибертона, что сделало Брогдона доступным для обмена.

«Приобретение Халибертона заставило «Пэйсерс» задуматься о будущем своего действующего разыгрывающего Малкольма Брогдона, в котором заинтересованы «Никс», поскольку он лучше и крупнее будущего свободного агента . Рост Брогдона 196 сантиметров, но у него тяжелый контракт», – пишет Берман.

Таблица обменов драфтпиками НБА