Баскетболистки Премьер-лиги против идеи потолка зарплат

Баскетболистки женской Премьер-лиги обратились к руководству РФБ с просьбой отказаться от идеи введения потолка зарплат.

«Мы, игроки российской Премьер-лиги, были ознакомлены с лимитом по зарплате, который хотят ввести со спортивного сезона-2024/25. Мы не согласны с этой инициативой и хотим ее отвергнуть», — передает текст письма в адрес РФБ «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что РФБ обратилась к клубам с предложением ввести зарплатный лимит для игроков мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги. В Суперлиге предлагается ограничить месячную зарплату в диапазоне от 50 000 до 600 000 рублей, в Премьер-лиге – от 80 000 до 800 000 рублей. При этом клубам разрешено оставить двух игроков с неограниченной зарплатой.

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