Мэджик Джонсон: «Маркус Смарт вернулся и сделал разницу»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от второго матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон» (102:127, 1-1), отметив роль вернувшегося после травмы Маркуса Смарта.

Смарт набрал 24 очка (8 из 22 с игры), 9 подборов, 12 передач и 3 перехвата за 40 минут на площадке. Оппоненты Маркуса реализовали в четверг 3 из 11 с игры.

«Возвращение Маркуса Смарта позволило «Селтикс» одержать разгромную победу над «Хит»! Смарт стал ключевым фактором, который сделал разницу. Он набрал 24 очка и отлично справился с организацией атаки, добавив 12 передач и 9 подборов. Его защита против Джимми Батлера также была на потрясающем уровне.

Джейсон Тейтум стал самым результативным у «Селтикс» с 27 очками, при этом сразу шесть человек в команде набрали 10 и более очков. «Хит» хороши с точки зрения 3-очковых, но сегодня им позволили реализовать лишь 30% из-за дуги», – написал Мэджик в твиттере.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете