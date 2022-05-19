Клэй Томпсон: «Чтобы сдержать Дончича, нужно выложиться и доверять партнерам»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Лука Дончич Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» поделился ожиданиями от первого матча финала Западной конференции против «Далласа», который пройдет сегодня.

Во время пресс-конференции перед матчем один из журналистов спросил, как его команда планирует обороняться против звездного разыгрывающего «Мавс» Луки Дончича.

«Я бы сказал, что нужно играть изо всех сил и доверять своим партнерам по команде – это два ключевых момента», – ответил Томпсон.

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