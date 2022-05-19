Клэй Томпсон: «Чтобы сдержать Дончича, нужно выложиться и доверять партнерам»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» поделился ожиданиями от первого матча финала Западной конференции против «Далласа», который пройдет сегодня.

Во время пресс-конференции перед матчем один из журналистов спросил, как его команда планирует обороняться против звездного разыгрывающего «Мавс» .

«Я бы сказал, что нужно играть изо всех сил и доверять своим партнерам по команде – это два ключевых момента», – ответил Томпсон.

«Даллас» против «Голден Стэйт» – неожиданная кульминация сезона на Западе