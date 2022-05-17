Патрик Беверли: «Дал бы Хардену супермаксимальный контракт»

Разыгрывающий «Миннесоты» считает, что должна предложить Джеймсу Хардену максимально возможное продление контракта.

«Я бы предложил ему «супер-дупер-дупер-максимальное» продление контракта. Кто способен обороняться против ? Только целая команда. Ни один игрок не может этого сделать», – заявил Беверли.

32-летний Харден перешел в «Сиксерс» перед дедлайном. Если он активирует опцию игрока, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее максимальное продление контракта с клубом на 222,8 миллиона долларов.

В плей-офф-2022 его показатели составляли в среднем 18,6 очка, 8,6 передачи и 5,7 подбора.

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