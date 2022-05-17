Патрик Беверли: «Дал бы Хардену супермаксимальный контракт»

Теги Миннесота Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли считает, что «Филадельфия» должна предложить Джеймсу Хардену максимально возможное продление контракта.

«Я бы предложил ему «супер-дупер-дупер-максимальное» продление контракта. Кто способен обороняться против Джеймса Хардена? Только целая команда. Ни один игрок не может этого сделать», – заявил Беверли.

32-летний Харден перешел в «Сиксерс» перед дедлайном. Если он активирует опцию игрока, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее максимальное продление контракта с клубом на 222,8 миллиона долларов.

В плей-офф-2022 его показатели составляли в среднем 18,6 очка, 8,6 передачи и 5,7 подбора.

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