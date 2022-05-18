Женская НБА. «Даллас» проиграл «Вашингтону», «Лас-Вегас» победил «Финикс» и другие результаты

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Во вторник, 17 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись пять матчей.

«Даллас» проиграл «Вашингтону», «Лас-Вегас» победил «Финикс».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана — Атланта – 79:101  (16:26, 19:24, 25:27, 19:24) 

Нью-Йорк — Коннектикут – 65:92  (15:18, 17:33, 13:20, 20:21)

Даллас — Вашингтон – 68:84  (19:14, 15:23, 13:31, 21:16)

Лас-Вегас — Финикс – 86:74  (21:29, 18:14, 30:12, 17:19)

Лос-АнджелесМиннесота – 84:87  (19:25, 21:21, 25:16, 19:25)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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