Женская НБА. «Даллас» проиграл «Вашингтону», «Лас-Вегас» победил «Финикс» и другие результаты

Во вторник, 17 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись пять матчей.

«Даллас» проиграл , «Лас-Вегас» победил .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана — – 79:101 (16:26, 19:24, 25:27, 19:24)

Нью-Йорк — Коннектикут – 65:92 (15:18, 17:33, 13:20, 20:21)

Даллас — Вашингтон – 68:84 (19:14, 15:23, 13:31, 21:16)

Лас-Вегас — Финикс – 86:74 (21:29, 18:14, 30:12, 17:19)

— – 84:87 (19:25, 21:21, 25:16, 19:25)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы