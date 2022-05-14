Женская НБА. «Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»

В пятницу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись три матча.
«Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» уступил «Индиане», «Вашингтон» потерпел поражение от «Далласа».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Даллас – 86:94 (29:19, 15:22, 11:25, 31:28)
ВАШИНГТОН: Делле Донне (20 + 5 подборов), Эткинс (19).
ДАЛЛАС: Огунбовале (27), Грэй (21).
13 мая. 2:00
Атланта – Лас-Вегас – 73:96 (12:23, 21:26, 19:20, 21:27)
АТЛАНТА: Макдональд (20), Ховард (13).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (15 + 7 подборов), Плам (14 + 11 передач).
13 мая. 2:30
Нью-Йорк – Индиана – 86:92 ОТ (17:19, 24:22, 7:17, 28:18, 10:16)
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (31 + 7 передач), Лэйни (16 + 7 подборов).
ИНДИАНА: Митчелл (24), Смит (12 + 17 подборов).
13 мая. 3:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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