Женская НБА. «Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»

В пятницу, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись три матча.

«Лас-Вегас» в гостях обыграл «Атланту», уступил «Индиане», потерпел поражение от .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас – 86:94 (29:19, 15:22, 11:25, 31:28)

ВАШИНГТОН: Делле Донне (20 + 5 подборов), Эткинс (19).

ДАЛЛАС: Огунбовале (27), Грэй (21).

13 мая. 2:00

– Лас-Вегас – 73:96 (12:23, 21:26, 19:20, 21:27)

АТЛАНТА: Макдональд (20), Ховард (13).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (15 + 7 подборов), Плам (14 + 11 передач).

13 мая. 2:30

Нью-Йорк – – 86:92 ОТ (17:19, 24:22, 7:17, 28:18, 10:16)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (31 + 7 передач), Лэйни (16 + 7 подборов).

ИНДИАНА: Митчелл (24), Смит (12 + 17 подборов).

13 мая. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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