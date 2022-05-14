Женская НБА. «Сиэтл» – «Финикс», «Миннесота» сыграет с «Чикаго»

В субботу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Сиэтл» примет «Финикс», «Коннектикут» встретится с .

«Миннесота» сыграет с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

–

14 мая. 22:00

Коннектикут – Лос-Анджелес

15 мая. 2:00

– Чикаго

15 мая. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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