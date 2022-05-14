Женская НБА. «Сиэтл» – «Финикс», «Миннесота» сыграет с «Чикаго»

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В субботу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Сиэтл» примет «Финикс», «Коннектикут» встретится с «Лос-Анджелесом».

«Миннесота» сыграет с «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

СиэтлФиникс

14 мая. 22:00

Коннектикут – Лос-Анджелес

15 мая. 2:00

Миннесота – Чикаго

15 мая. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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