Женская НБА. «Сиэтл» – «Финикс», «Миннесота» сыграет с «Чикаго»

В субботу, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.
«Сиэтл» примет «Финикс», «Коннектикут» встретится с «Лос-Анджелесом».
«Миннесота» сыграет с «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Сиэтл – Финикс
14 мая. 22:00
Коннектикут – Лос-Анджелес
15 мая. 2:00
Миннесота – Чикаго
15 мая. 3:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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