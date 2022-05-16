Дмитрий Хвостов остался в «Нижнем Новгороде» еще на год

объявил о новом контракте на один год с разыгрывающим защитником (32 года, 190 см).

Хвостов, выступавший за «НН» с 2013 по 2016 год, вернулся в команду перед сезоном-2021-22 после трех сезонов за «Локомотив-Кубань» и двух – за «Зенит».

Восстановившись после операции, защитник вернулся на площадку в феврале 2022 года и провел семь матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи. Перед плей-офф Хвостов вновь получил повреждение и не смог принять участие в четвертьфинальной серии с ЦСКА (0-3).

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