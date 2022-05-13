Nike вряд ли продлит контракт с Кайри Ирвингом после сезона-2022/23

Американская компания Nike, специализирующаяся на производстве одежды и обуви, скорее всего, не станет продлевать контракт с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом после сезона-2022/23 из-за неопределенного будущего игрока в НБА, сообщает ESPN.com.
Осенью этого года Nike выпустит новую фирменную модель кроссовок Ирвинга. Компания сотрудничает с игроком с 2014 года.
«Мы не комментируем контракты, слухи и предположения. Кайри остается спортсменом Nike», — заявил официальный представитель компании.
По словам источников, ожидается, что Nike продолжит выпускать некоторые продукты, связанные с Ирвингом, например, ретро-кроссовки из предыдущих коллекций.
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