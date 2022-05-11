Сергей Елевич: «Качество игры в 3-м матче «Локо» – ЦСКА было плохим»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич недоволен уровнем игры в третьем матче полуфинальной серии Лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА (84:82, 1-2), но хотел бы, чтобы противостояние продлилось до пятого матча.

«Если говорить о конкретной игре, то она, на мой взгляд, не является показателем возможностей ни одной, ни другой команды. Не было в этом матче ярких моментов. Да, Мотли забил больше 30 очков, но в основном-то команды ковырялись. Игры как таковой не было. Все на бросках.

А потом все ушло в то русло, когда «Локомотиву» немного повезло, и он оторвался от соперника. В целом статистика попаданий в этом матче слабовата. Возможно, на игре команд сказывается то обстоятельство, что начиная с весны они не играли в том режиме, к которому привыкли: когда они проводили по два матча в неделю.

В общем, я недоволен. Качество игры в этом матче было плохим. Это не то, что мы хотели бы видеть. Это совсем не то, что способны демонстрировать эти соперники.

В принципе же, надо отметить, что сейчас все команды плюс-минус подравнялись. Потому что основные лидеры у ЦСКА ушли. Конечно же, сейчас армейцам трудно наладить взаимодействие. Потому что они наигрывали один состав, а сейчас выступают немного другим.

Но как бы ни сложилась серия, и даже если она достигнет пяти матчей, то последняя встреча будет на площадке ЦСКА, и это сыграет важную роль. Я бы хотел, чтобы «Локомотив» выиграл еще один матч и сравнял счет в серии. Мне «Локо» нравится. Там хорошая молодежь. Посмотрите, как она заиграла», — сказал Елевич.

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