Сергей Кущенко – о 3-м матче «Локо» – ЦСКА: «Мы увидели очередной триллер»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от третьего матча полуфинальной серии плей-офф между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА (91:82, 1-2).

«Огонь, а не матч. Это было подтверждение наших ожиданий от полуфинальных серий – мы увидели очередной триллер.

Игра была равная, но болельщики, эмоции игроков «Локо» оказались ключевыми в этой встрече. Мы также увидели, что проект «Локомотива», который делает ставку на своих молодых воспитанников, работает, и это проявилось в самое нужное время.

Отдача у игроков «Локо» была колоссальная, ЦСКА на опыте догонял хозяев весь матч, но в концовке эмоции и домашняя атмосфера сыграли большую роль», – сказал Кущенко.

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