«Атланта» интересуется Беном Симмонсом

Теги Атланта Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

«Атланта» продолжает проявлять интерес к разыгрывающему «Бруклина» Бену Симмонсу.

Как сообщает The Athletic, клуб хотел приобрести Симмонса перед дедлайном и может попытаться сделать это нынешним летом, учитывая снижение потенциальной стоимости игрока.

Разыгрывающий не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Он испытывал психологические проблемы в «Филадельфии», а после обмена в «Бруклин» в феврале восстанавливался после травмы спины.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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