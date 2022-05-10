Андрей Мартюк – о признании лучшим молодым игроком Лиги ВТБ: «Это аванс. Я в начале своей карьеры»

Форвард «Локомотива-Кубань» прокомментировал получение приза лучшему молодому игроку лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

«Это моя первая награда во взрослом баскетболе. Конечно, мне очень приятно это признание, но вместе с тем я прекрасно понимаю, что пока это – своеобразный аванс. Я пока только в начале своей карьеры.

Хочу выразить огромную признательность нашему тренерскому и медицинскому штабу, всем своим партнерам, всем тем, с кем я работал в молодежных командах , руководству клуба за то, что создает идеальные условия для прогресса юных баскетболистов. И, конечно, нашим краснодарским болельщикам!» – заявил Мартюк.

В этом сезоне 21-летний Андрей Мартюк провел за «Локомотив-Кубань» 16 матчей, в которых в среднем за 19,3 минуты на площадке набирал 8,0 очка (55,9% с игры, 64,7% со штрафных), 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,0 перехвата.

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