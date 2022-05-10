Андрей Мартюк – лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-21/22

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Обладатель приза «Лучшему молодому игроку» определялся среди баскетболистов Лиги ВТБ не старше 22 лет (2000 года рождения и младше).

21-летний провел за ив-Кубань» 16 матчей, в которых в среднем за 19,3 минуты на площадке набирал 8,0 очка (55,9% с игры, 64,7% со штрафных), 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,0 перехвата.

Лучший матч в этом сезоне форвард «Локо» провел против белорусского «Цмоки-Минск» (104:79). За 24 минуты на площадке россиянин набрал рекордные в карьере в Лиге ВТБ 19 очков, а также совершил 5 подборов и 5 передач.

Приз в номинации «Лучший молодой игрок» вручается с сезона-2012/13. Первым обладателем награды стал Сергей Карасев, выступавший тогда за «Триумф». После этого лучшими молодыми игроками турнира становились защитник «Триумфа» Дмитрий Кулагин, Эдгарас Улановас из «Нептунаса» (оба – в сезоне 2013/14), форвард ВЭФ Янис Тимма (2014/15), центровой «Автодора» Артем Клименко (2015/16), Иван Ухов из «Пармы» (2016/17) и представитель «Калева» Айзея Бриско (2017/18).

В сезонах 2018/19 и 2020/21 лучшим молодым игроком стал Никита Михайловский из «Автодора».

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