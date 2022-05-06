Андрей Мартюк: «Нас спрашивают, была ли уверенность, что обыграем ЦСКА. Да мы и сейчас в этом уверены»

Форвард «Локомотива-Кубань» заявил, что команда уверена, что сможет обыграть в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ, несмотря на поражение в первом матче (90:93, 0-1).

«Надежная защита и самоотдача вернули нас сегодня в игру, помогли отыграть отставание. Нас часто спрашивают, была ли уверенность, что обыграем ЦСКА. Да мы и сейчас в этом уверены! И это ощущение после сегодняшней игры никуда не пропало.

Мы сегодня уступили сопернику в маленьких деталях. У нам есть день на восстановление и работу над ошибками. Нужно провести это время максимально продуктивно», – сказал Мартюк.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ