Владислав Емченко: «Даже не вспомню, когда последний раз играл в забитой до отказа арене»

Защитник «Локомотива-Кубань» накануне 3-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с (0-2) отметил, что впервые за долгое время в «Баскет-Холле» будет аншлаг.

«Болельщики всегда славились тем, как они умеют поддерживать команду. И для всей нашей команды эта поддержка очень много значит. Все мы знаем, что билеты на матч с ЦСКА проданы и что атмосфера в зале будет потрясающей.

Я даже не вспомню, когда последний раз играл в забитой до отказа арене – последние годы из-за коронавирусных ограничений аншлагов не было. Очень благодарны нашим зрителям и постараемся подарить им победу.

Мы были близки к тому, чтобы и в Москве выиграть в первом матче. Увы, чуть-чуть не хватило, каких-то мелких деталей. Сейчас задача каждого из нас – привнести в игру чуть больше чего-то своего, как в защите, так и в нападении. И тогда победа будет за нами», – сказал Емченко.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы