Муаммаду Жете – MVP Еврокубка в сезоне-21/22

Центровой Муаммаду Жете признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2021/22.

В 20 матчах сезона Жете набирает 12,8 очка (71,1% 2-очковые) и 7,5 подбора в среднем за игру с показателем эффективности 18,1 балла (5-е место среди всех игроков).

Жете стал первым французом, который завоевал приз MVP Еврокубка.

Муаммаду ранее был включен в первую символическую пятерку сезона, которую определяют по итогам голосования болельщиков, прессы, главных тренеров и капитанов команд.

MVP сезона Еврокубка выбирается из первой символической пятерки.

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