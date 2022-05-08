Бэм Адебайо: «Если сыграем медленно, Эмбиид будет доминировать»

Форвард рассказал, как его команда планирует атаковать через в четвертом матче против «Филадельфии» (2-1) в воскресенье.

«Я должен сделать броски других ребят более легкими. Нужно использовать мои заслоны и заставите мяч больше двигаться. Если сыграем медленно, Эмбиид будет ждать в «краске» и максимально эффективно защищаться. Мои заслоны должны быть лучше, чтобы создавать больше пространства. Тогда мои товарищи по команде смогут оторваться от опеки, бросить или пройти. В таком случае нам будет легче, – сказал Адебайо.

Эмбиид вернулся после перелома глазницы и сотрясения в третьем матче серии. Его 18 очков и 11 подборов помогли «Сиксерс» добиться уверенной победы со счетом 99:79.

Адебайо завершил ту встречу с показателями 9 очков (2-9 с игры) и 3 подбора за 35 минут на площадке.

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