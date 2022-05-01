Скип Бэйлесс: «Селтикс» выставили Дюрэнта мягким, любой великий игрок справился бы с давлением»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда Кевина Дюрэнта за игру в первом раунде плей-офф против (0-4).

«Как вы знаете, «Селтикс» одолели , он сломался и сдался. Он был ошеломлен и в конечном итоге побежден. Его аккаунты в соцсетях сгорели. Его тонкая кожа не смогла сопротивляться и в нем практически не было мужества, когда ему пришлось столкнуться с этим давлением напрямую. «Селтикс» выставили Кевина Дюрэнта мягким, как будто он ничего не может сделать.

Четвертый матч, на самом деле, был окончательным приговором после первых трех. Он был полностью подавлен. Ни один великий игрок, ни один альфа-игрок не был бы подавлен. , Лэрри Берд, сыграли бы так: «Просто дай мне этот чертов мяч и уйди с дороги. Мне все равно, если против меня будут защищаться вдвоем. Каждого великого игрока встречают двое почти в каждом владением мячом. Ты просто обыгрываешь двоих», – заявил Бэйлесс.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА