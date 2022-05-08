Элу Хорфорду не хватило долей секунды для спасительного попадания в 3-м матче с «Бакс»

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Центровой «Бостона» Эл Хорфорд мог сравнять счет в концовке третьего матча серии плей-офф против «Милуоки» (101:103, 1-2).

Ветеран сумел выиграть борьбу за подбор на последних секундах встречи, но не успел выбросить мяч до финальной сирены. После просмотра видеоповтора судьи отменили попадание игрока.

Хорфорд завершил матч с показателями 22 очка (9-17 с игры, 4-7 трехочковых), 6 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 39 минут на площадке.

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