Маркус Смарт сыграет без ограничений в 3-м матче с «Бакс»

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт примет участие в третьем матче серии плей-офф против «Милуоки» (1-1) в субботу.
Как сообщил главный тренер команды Име Удока, игрок выйдет в стартовом составе и не будет ограничен по времени.
Смарт пропустил второй матч серии из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра. В нынешнем плей-офф он набирает в среднем 15,2 очка, 6,8 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.
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