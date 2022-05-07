Маркус Смарт сыграет без ограничений в 3-м матче с «Бакс»

Разыгрывающий примет участие в третьем матче серии плей-офф против (1-1) в субботу.

Как сообщил главный тренер команды , игрок выйдет в стартовом составе и не будет ограничен по времени.

Смарт пропустил второй матч серии из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра. В нынешнем плей-офф он набирает в среднем 15,2 очка, 6,8 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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