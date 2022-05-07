Демар Дерозан: «В следующем сезоне будем еще лучше»

Форвард «Чикаго» высоко оценивает перспективы команды в сезоне-2022/23.

«Я могу заверить, что в следующем сезоне мы выступим еще лучше. Не сомневаюсь в этом», – заявил Дерозан.

«Буллс» вышли в плей-офф впервые с 2017-го года. Команда уступила в первом раунде со счетом 1-4.

Дерозан сумел попасть на Матч всех звезд НБА-2022. Его показатели в нынешнем регулярном чемпионате – 27,9 очка, 5,2 подбора и 4,9 передачи в среднем за матч.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?