Демар Дерозан: «В следующем сезоне будем еще лучше»

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Форвард «Чикаго» Демар Дерозан высоко оценивает перспективы команды в сезоне-2022/23.

«Я могу заверить, что в следующем сезоне мы выступим еще лучше. Не сомневаюсь в этом», – заявил Дерозан.

«Буллс» вышли в плей-офф впервые с 2017-го года. Команда уступила «Милуоки» в первом раунде со счетом 1-4.

Дерозан сумел попасть на Матч всех звезд НБА-2022. Его показатели в нынешнем регулярном чемпионате – 27,9 очка, 5,2 подбора и 4,9 передачи в среднем за матч.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

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