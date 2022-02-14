Болельщик сделал предложение своей девушке на матче ЦСКА

Матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» в Москве стал особенным для Ксении и Игоря.

Болельщик армейцев сделал предложение руки и сердца своей Ксении. Девушка ответила согласием.

Армейцы победили со счетом 84:65.

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