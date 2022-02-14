Болельщик сделал предложение своей девушке на матче ЦСКА

Матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» в Москве стал особенным для Ксении и Игоря.
Болельщик армейцев сделал предложение руки и сердца своей Ксении. Девушка ответила согласием.
Армейцы победили со счетом 84:65.
«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала
Матч с «Астаной» стал особенным для Ксении и Игоря!— CSKA Moscow (@cskabasket) February 14, 2022
💍 Игорь сделал предложение руки и сердца своей девушке, а теперь уже невесте – Ксении, и она согласилась!
Поздравляем пару и желаем счастливой совместной жизни! ❤️💙 pic.twitter.com/quXHzV11aX