Джоэл Эмбиид выйдет на площадку в 3-м матче с «Хит»

Центровой «Филадельфии» выйдет на паркет в 3-м матче серии с . Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на главного тренера команды Дока Риверса, лидер «76-х» будет играть с ограничением времени из-за недостаточной физической готовности.

Счет в серии 2-0 в пользу «Майами».

Эмбиид получил перелом глазницы и сотрясение в последнем матче серии с «Торонто», после чего пропустил две первые встречи второго раунда.

Эмбиид – один из претендентов на звание MVP сезона. Он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, набирая в среднем 30,6 очка, а также 11,7 подбора, 4,2 передачи и 1,5 блока за 34 минуты.

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