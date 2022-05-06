Дарио Шарич перенес операцию на колене

Форвард «Финикса» перенес операцию по восстановлению мениска правого колена. Сроки возвращения хорватского игрока пока не установлены, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Ранкин.

Шарич пропустил весь сезон-2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, который он получил во время первого матча прошлогодней финальной серии против «Милуоки» (2-4).

В прошлом сезоне хорват набирал за «Санз» 8,7 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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