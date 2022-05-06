Дарио Шарич перенес операцию на колене

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Форвард «Финикса» Дарио Шарич перенес операцию по восстановлению мениска правого колена. Сроки возвращения хорватского игрока пока не установлены, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Ранкин.

Шарич пропустил весь сезон-2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, который он получил во время первого матча прошлогодней финальной серии НБА против «Милуоки» (2-4).

В прошлом сезоне хорват набирал за «Санз» 8,7 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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