«Санз» реализуют как минимум 50% с игры в восьми матчах плей-офф подряд. Это второй результат в истории НБА

Баскетболисты «Санз» реализуют как минимум 50% бросков с игры в восьми матчах плей-офф-2022 подряд.

«Финикс» превзошел достижение 1986 года, когда калифорнийцы атаковали с подобным процентом в семи матчах плей-офф подряд.

У «Санз» теперь второй результат в истории НБА. Рекорд принадлежит «Лейкерс», которые в 1984-м провели серию из 10 матчей с процентом реализации 50 и выше.

В среду одержал вторую победу в серии второго раунда с (129:109, 2-0). Игроки «Санз» реализовал 64,5% с игры, что является рекордом клуба в плей-офф.

В четвертой четверти «Финикс» реализовал 84,2% с игры, став 3-й командой за последние 25 сезонов, которая выдала более 80% с игры в заключительной 12-минутки матча плей-офф.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?