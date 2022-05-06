Калифа Диоп из «Гран-Канарии» – восходящая звезда Еврокубка-21/22

Центровой «Гран-Канарии» Калифа Диоп стал обладателем награды «Восходящая звезда Еврокубка» по итогам сезона-21/22.

Диоп признан лучшим молодым игроком сезона (претендуют баскетболисты, которым не исполнилось 22 лет на момент 1 июля перед стартом сезона) по итогам голосования тренеров Еврокубка.

в этом сезоне выдала результат 12-6 в регулярном чемпионате и дошла до четвертьфинала.

20-летний Диоп в 20 матчах набирал в среднем 7,2 очка и 4,6 подбора с показателем эффективности 12,6 балла за 15 с половиной минут на площадке.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев