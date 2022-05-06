Кендрик Перкинс: «Уэстбрук не разговаривает со мной после того, как я сказал, что «Лейкерс» должны обменять его»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о том, что бывший одноклубник по «Оклахоме» и его семья обиделись на него за слова по поводу обмена из .

«Я сейчас работаю над тем, чтобы восстановить отношения с одним из моих братьев, который был очень сильно расстроен, это Рассел Уэстбрук. Он не разговаривает со мной после того, как я сказал, что «Лейкерс» должны обменять его

Я выступал в защиту Рассела Уэстбрука на протяжении многих лет. В этом сезоне у него были проблемы, эта тема обсуждалась в программе First Take, всех спрашивали, кого из «Большого трио» «Лейкерс» вы бы обменяли, я назвал Уэстбрука.

Его жена после этого связалась с моей женой, написала длинное текстовое сообщение. Она сказала: «Расс наконец-то вернулся домой к детям (после выступления в Вашингтоне за «Уизардс» – Sports.ru), мы так счастливы, что он вернулся домой», ну и в таком духе. Это и правда растрогало меня... Я написал длинный ответ, искреннее послание, сказав, что во время подобных обсуждений я ни в коем случае не хочу проявить неуважение к вашей семье, мы говорим исключительно о баскетболе. Напомнил о том, что являюсь одним из тех, кто активно поддерживает Рассела», – заявил Перкинс.

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